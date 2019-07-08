Избирком отказался регистрировать Капчука на выборы в Госдуму из-за судимости

Избирательная комиссия Свердловской области отказалась регистрировать на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу кандидата от «Партии роста» Сергея Капчука, так как с момента погашения его судимости прошло менее десяти лет, сообщает пресс-служба избиркома.

Там отметили, что судимость Капчука по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») была снята 27 мая 2019 года, таким образом, у него отсутствует пассивное избирательное право.

Сергей Капчук уже был депутатом в конце 90-х — начале 2000-х. В палате представителей Заксобрания Свердловской области он был председателем комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам. В начале 2000-х он уехал из России, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги.

Сергей Капчук стал первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию — он сделал это в июне 2018 года. В конце мая Верх-Исетский районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за мошенничество по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), однако, с учётом амнистии в честь 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, от исполнения наказания он был освобождён.

Напомним, довыборы в Госдуму по Серовскому округу были объявлены после того, как депутат Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области. «Единая Россия» собирается выдвинуть на довыборах биатлониста Антона Шипулина, КПРФ — экскаваторщика Габбаса Даутова, ЛДПР — общественницу Евгению Чудновец, «Справедливая Россия» — фельдшера Алексея Коровина, партия «Яблоко» — учительницу физики Ирину Скачкову.