Антон Шипулин подал документы для регистрации на выборах в Госдуму

Завершивший карьеру биатлонист Антон Шипулин сообщил на своей станице в ВК, что подал документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу. Выдвигается Шипулин от «Единой России», ранее поддержавшей его по итогам предварительного голосования.

«У меня постоянно спрашивают, почему я решил идти на выборы. Когда зимой я решал для себя — идти или нет, мне стало поступать множество писем и звонков из округа с поддержкой. Это стало для меня решающим аргументом. Я принял участие в праймериз и убедился, что поддержка на самом деле есть — за меня проголосовало 24 тысячи человек», — объяснил он.

Шипулин обещает, что будет лично встречаться с избирателями в период кампании и уже «начал формировать свою команду». Как депутат он в первую очередь надеется заняться развитием спорта в регионе и округе. Также Шипулин обещает начать поиск решения проблем с медициной, оттоком населения из территории и плохими дорогами, и решать текущие проблемы: от протекающих крыш до застройки пустырей.

Помимо Шипулина на мандат в Серовском округе претендует общественница Евгения Чудновец (ЛДПР), бывший экскаваторщик КГОКа Габбас Даутов (КПРФ), фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), координатор партии «Зелёные» по УрФО Игорь Рузаков. Ранее избирком также отказался регистрировать на выборах бизнесмена из «списка Титова» Сергея Капчука, так как у него не истекли 10 лет с момента погашения судимости за совершение тяжкого преступления. Завтра он намерен обжаловать отказ в областном суде.