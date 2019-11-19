Сергей Бидонько провёл встречу с общественниками Нижнего Тагила по экологической ситуации на Черноисточинском водохранилище

Сегодня, 19 ноября, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько провёл встречу с представителями общественных организаций Нижнего Тагила по вопросу экологической ситуации на Черноисточинском водохранилище. На совещании также присутствовали министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, спикер гордумы Вадим Раудштейн, глава ГГО Дмитрий Летников, представители Водоканала-НТ,а также представители Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов.

Вице-губернатор подчеркнул, что подобные встречи с общественниками и заинтересованными структурами станут проходить не реже двух раз в год.

«Правительство области полностью разделяет озабоченность жителей Нижнего Тагила и посёлка Черноисточинск экологическим состоянием водохранилища – источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Для исправления ситуации уже сегодня многое делается: мероприятия утверждённого губернатором Свердловской области комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища выполняются. Давайте вместе разберёмся, в какой части пути мы находимся и определим, куда двигаться дальше», – цитирует слова Бидонько Департамент информационной политики региона.

Общественников интересовал ход ремонта плотины, планы «Водоканала-НТ» по дальнейшему вывозу шлама со шламонакопителя, когда начнётся очистка дна водохранилища от накопившегося ила и грязи и борьба с сине-зелёными водорослями.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заверил присутствующих, что ремонт плотины сегодня выполнен в том объёме, что выдержит любые паводковые воды. Сроки отодвинулись из-за обнаруженных стенок из лиственницы в донной части конструкции плотины.

«Выполним проектирование берегоукрепления донного спуска и сами работы будут полностью завершены. Наша ответственность перед жителями – сделать всё качественно и надолго», – подчеркнул мэр.

В свою очередь представители «Водоканала-НТ» подтвердили, что вывоз шлама из шламонакопителя продолжается и работы ещё не закончены. Глава Минприроды Алексей Кузнецов ппояснил, что очистка дна берегов водохранилища от ила начнётся после того, как будут построены площадки под вывоз иловых отложений. Эти работы будут выполнены в рамках национального проекта «Экология», в который Свердловской области удалось включить программу экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Программа уже прошла государственную экологическую экспертизу и первые средства из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей на проектирование этих площадок планируется получить уже в следующем году.