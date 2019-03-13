Сенаторы Совфеда отклонили законопроект о хостелах в многоквартирниках

Сенаторы Совета Федерации на очередном заседании отклонили законопроект о размещении хостелов в многоквартирных домах, пишет «Дождь».

Документ направили на доработку после обращения к сенаторам владельцев гостиничного бизнеса, которые заметили, что при немедленном вступлении нового закона в силу у предпринимателей не будет времени, чтобы завершить процедуры по закрытию бизнеса. Появилось предложение дополнить закон строчкой о том, что он вступает в силу в начале 2020 года. Автор законопроекта депутат Галина Хованская на это заявила, что законопроект был принят в первом чтении ещё четыре года назад и «все понимали, что это незаконно».

«Ну в чём проблема добавить эту строчку? Нужно дать людям возможность цивилизованно закрыть бизнес, уволить людей. Мы же не рейдеры, мы не можем так поступать!» — ответила ей спикер Валентина Матвиенко.

В результате сенаторы проголосовали против принятия законопроекта и одобрили создание согласительной комиссии для доработки текста.

Ранее Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса от принятия закона о хостелах в четыре миллиарда рублей. Председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в ответ на претензию ведомства заявила, что «большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно».