Госдума запретила размещение хостелов в квартирах

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещение гостиниц (хостелов) в квартирах, пишет РИА Новости. За принятие документа проголосовали 405 депутатов, один воздержался.

Согласно законопроекту, в Жилищный кодекс вносится поправка, в соответствии с которой «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

В защиту хостелов выступало Минэкономразвития, которое оценило потери для бизнеса в 4 млрд рублей. Однако автор проекта Галина Хованская с выводами его главы Максима Орешкина не согласилась.

«Возвращаясь к сегодняшнему выступлению [главы Минэкономразвития] господина [Максима] Орешкина, откуда они взяли цифру потери [для бизнеса] четыре миллиарда [рублей]? Если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно», — сказала Хованская.

Документ находился на рассмотрении Госдумы с 2015 года. Правительство предлагало обеспечить легальный режим работы хостелов в жилых домах.