Сенатор Клишас внёс в Госдуму закон об идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона

В Госдуму внесён законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты по номеру телефона, проект поправок в закон «Об информации» размещён в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас, Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«Принятие законопроекта позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений, распространяемых посредством сервисов электронной почты, создаст правовые условия для привлечения злоумышленников к ответственности, сократит экономический ущерб от таких сообщений», — сказано в пояснительной записке.

Другое предложение законопроекта касается обязанности почтовых сервисов ограничивать передачу писем с информацией, запрещённой в России, в течение суток после получения соответствующего требования от властей.

Отмечается, что ранее в России был принят аналогичный закон об идентификации пользователей мессенджеров. Кроме того, сенаторы Клишас и Бокова были авторами резонансного закона об изоляции Рунета, принятого в 2019 году.