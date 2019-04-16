Госдума приняла закон об изоляции Рунета

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России, сообщается на сайте парламента.

Закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.

Напомним, инициатива, заявленная авторами как «защита российского сегмента интернета», была внесена в нижнюю палату 14 декабря 2018 года. Её авторы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Закон создаёт независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в РФ. В первом чтении он был принят 12 февраля.

Как говорится в пояснительной записке к документу, закон «подготовлен с учётом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В соответствии с ним вносятся изменения в законы «О связи» и «Об информации».