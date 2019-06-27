Семьям погибших в результате крушения Ан-24 выплатят по 2 млн рублей

Родственникам погибших пилота и бортмеханика пассажирского самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара» выплатят компенсации в размере 2 млн рублей, пишет ТАСС.

Страховая выплата компании «Согаз», в которой застрахована ответственность перевозчика, составит 1 млн рублей, ещё столько же выплатит Фонд социального страхования.

Напомним, самолёт Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня, в результате погибли два пилота. Пострадали 22 человека, семерым из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находились 42 пассажира и четыре члена экипажа.

Открытое горение на месте происшествия ликвидировано, тела погибших извлечены. По факту жёсткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полётов, повлекшем гибель людей по неосторожности.