В Бурятии пассажирский самолёт выкатился за пределы полосы и загорелся (ВИДЕО)

В аэропорту города Нижнеангарск на севере Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолёт Ан-24, со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева пишет ТАСС. Согласно сообщению на сайте местного главка МВД, лайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека, оба они были членами экипажа. Количество пострадавших в результате катастрофы уточняется. К 6:30 мск за медицинской помощью обратились семь человек, рассказали в ведомстве.

Авария, по данным представителей министерства, произошла около 10:20 по местному времени (5:20 мск). На борту самолёта в момент происшествия находились 47 человек. Лайнер следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. О причинах происшествия в республиканском главке МВД не рассказали.

Видео с места аварии публикует на своем сайте местное издание «Аригус online». На кадрах видно, как люди бегут от горящего самолета, из которого вырываются клубы дыма и открытое пламя.

Ан-24, уточнил Фишев, принадлежал авиакомпании «Ангара». На фотографии с места аварии, которую публикует телеканал ATV, видно, что самолёт полностью выгорел. На изображении лайнер находится возле небольшого здания. По словам представителя главы республики, прежде чем остановиться, самолёт врезался в очистные сооружения и загорелся.

«После взлёта [у Ан-24] в воздухе отказал один из двигателей», — рассказал Фишев.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке самолёт, по его данным, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, медики и спасатели. Ситуацию на контроле держит глава Бурятии Алексей Цыденов, отметил его пресс-секретарь. На место аварии прибыла глава Нижнеангарска Елена Каурцева, пишет «Аригус online».