Семьям погибшего и пострадавших во время стрельбы в колледже Благовещенска выплатят 2,5 млн рублей компенсации

Правительство Амурской области выплатит из резервного фонда 2,5 миллиона рублей компенсации семьям погибшего и пострадавших во время перестрелки в колледже Благовещенска.

Напомним, 14 ноября произошла стрельба в колледже строительства и ЖКХ. Один студент погиб, ещё трое пострадали. Нападавший Данил Засорин покончил с собой, перед этим юноша получил ранения в перестрелке с полицейскими. По предварительной информации, причиной инцидента стал конфликт между учащимися.

После трагедии СК завёл три уголовных дела: об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.