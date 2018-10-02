Семья убитого тремя дочерьми Хачатуряна потребовала вернуть девушек в СИЗО

Родственники Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют трёх его дочерей, требуют пересмотра ходатайства следствия об отмене их ареста в СИЗО, со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Царёву пишет «Интерфакс».

«В суд поступили жалобы в защиту интересов потерпевших Мусаелян Г. Р. и Хачатурян Н. С., которые просят Мосгорсуд отменить постановление суда об изменении меры пресечения и направить дело на пересмотр», — сказала она.

Также в суд поступили и жалобы от адвокатов сестёр, которые просят Мосгорсуд смягчить ограничения, установленные судом первой инстанции. Дата рассмотрения жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

Ранее, 27 сентября, Басманный суд Москвы по просьбе Следственного комитета освободил из-под стражи всех сестёр Хачатурян, изменив им меру пресечения на запрет определённых действий — аналогичную домашнему аресту меру, но более мягкую.

Напомним, в конце июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего — 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда они были заключены под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал их учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Защита сестёр также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.