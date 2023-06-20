Секса не было. Прокуратура опровергла факт интимной связи своего сотрудника с осуждённой ИК-6 Нижнего Тагила за обещание организовать УДО

Осуждённая ИК-6 Нижнего Тагила не оказывала секс-услуги помощнику прокурора по надзору за исправительно-трудовыми учреждениями за обещание организовать ей условно-досрочное освобождение. По крайней мере, именно к такому выводу пришли сотрудники Свердловской областной прокуратуры по итогу внутренней проверки, о чём представители ведомства сообщили изданию E1.RU в ответ на официальный запрос.

Напомним, что историю о необычной сделке между правоохранителем и заключённой нижнетагильской колонии в апреле 2023 года рассказали журналисты E1.RU со ссылкой на собственный источник в ГУФСИН.



Фото: E1.RU



«Всё началось примерно в начале года и длилось несколько месяцев. Сотрудник приехал к ней сначала по какой-то жалобе, а потом зачастил, чуть ли не каждую неделю стал навещать. Это вызвало подозрения. Оперативники поставили прослушку и выяснили, что девушка оказывала ему услуги интимного характера (оральный секс). Когда заключённую опросили, она подтвердила, что вступала в сексуальный контакт, и пояснила, что за это сотрудник обещал ей помощь в условно-досрочном освобождении», — приводит агентство слова своего собеседника.

После того как информация получила широкую огласку, в отношении помощника прокурора была организована служебная проверка на предмет понуждения к сексуальным действиям или аморального поведения, однако опубликованные сведения, как отмечают в ведомстве, не подтвердились.

В СУ СКР по Свердловской области, как и в пресс-службе ГУФСИН региона, воздержались от комментирования данной ситуации, сообщает E1.RU. В то же время факт наличия жалобы от заключённой по данному факту силовики не подтвердили, но и не опровергли.