В Нижнем Тагиле помощника прокурора проверят из-за интимной связи с заключённой

В Нижнем Тагиле помощника прокурора по надзору за исправительно-трудовыми учреждениями проверят из-за интимной связи с заключённой ИК-6. В обмен на секс-услуги он обещал девушке организовать условно-досрочное освобождение (УДО), сообщает E1.RU со ссылкой на источник в ГУФСИН.

«Всё началось примерно в начале года и длилось несколько месяцев. Сотрудник приехал к ней сначала по какой-то жалобе, а потом зачастил, чуть ли не каждую неделю стал навещать. Это вызвало подозрения. Оперативники поставили прослушку и выяснили, что девушка оказывала ему услуги интимного характера (оральный секс). Когда заключённую опросили, она подтвердила, что вступала в сексуальный контакт, и пояснила, что за это сотрудник обещал ей помощь в условно-досрочном освобождении», — приводит агентство слова своего собеседника.

Несмотря на то, что заключённая не подавала заявления, в отношении помощника прокурора проводится служебная проверка на предмет понуждения к сексуальным действиям или аморального поведения. В областной прокуратуре и ГУФСИН не стали комментировать эту информацию.