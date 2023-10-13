Сегодня в тагильских школах на карантин по ОРВИ закрыли сразу 20 классов

В Нижнем Тагиле растёт заболеваемость ОРВИ и энтеровирусом среди детей. Закрытие классов на карантин началось ещё на прошлой неделе. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе городской администрации, сегодня, 13 октября, на карантин по ОРВИ закрыто 32 класса в 18 школах и 15 групп в 15 детских садах. На больничном сейчас находятся 2187 школьников и 1736 дошкольников.

При этом по данным на 12 октября, в Нижнем Тагиле на карантине по ОРВИ находилось такое же число групп в детсадах, но лишь 12 классов в 11 школах, то есть за день закрыли сразу 20 классов.

Ранее в городских СМИ появилась информация о том, что тагильские школьники начали заболевать менингитом.

Напомним, накануне в Нижнем Тагиле ввели дополнительные санитарно-противоэпидемические меры на фоне распространения острых респираторных инфекций и энтеровируса среди детей. Постановление об этом подписал мэр Владислав Пинаев после консультаций с Роспотребнадзором. Документ вводит запреты и ограничения для воспитанников детсадов, школ, учреждений дополнительного образования и других образовательных организаций. Срок ограничений неизвестен, они будут действовать до особого распоряжения.