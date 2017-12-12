«Сегодня в Нижнем Тагиле дышать стало легче». На ЕВРАЗ НТМК запустили модернизированную установку сухого тушения кокса

Сегодня в рамках церемонии открытия II международной выставки-форума ЭКОТЕХ-2017 на ЕВРАЗ НТМК состоялся запуск модернизированной установки сухого тушения кокса (УСТК). В режиме телемоста с подмосковным Красногорском участие в церемонии приняли министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов.

«Проект модернизации установки сухого тушения кокса очень важен для Нижнего Тагила, он сделает воздух в городе чище, ведь мы на 20% снижаем выбросы комбината, — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона “Урал” Максим Андриасов. — Нам особенно приятно, что такое решение применяется в России впервые и разработали его наши сотрудники».

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв сообщил, что техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает сбор 100% избыточных газов с холодных свечей и передачу их в виде топлива в другие подразделения комбината.

«У нас в запасе есть много проектов, которые касаются именно коксохима, — рассказал журналистам руководитель предприятия. — Мы начинаем их реализовывать. Хочу сразу сказать, что это большие вложения, на которые мы готовы идти для того, чтобы воздух над Нижним Тагилом становился чище. А это в первую очередь здоровье наших горожан».

Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов отметил, что реализация этого проекта позволит улучшить качество жизни тагильчан и многочисленных гостей города.

«Сегодня очень важное событие и для Нижнего Тагила, и для Свердловской области, и в целом для Российской Федерации. Этот год у нас объявлен годом экологии, и у нас в области губернатором Евгением Куйвашевым был утверждён масштабный план проведения года экологии и запуск установки сухого тушения кокса — одно из самых важных и серьёзных событий этого плана. Это результат тех договорённостей, которые были зафиксированы четырёхсторонним соглашением и подписаны Росприроднадзором, Министерством природных ресурсов и экологии, ЕВРАЗ НТМК и правительством Свердловской области. Можно много говорить, но то, что сегодня в Нижнем Тагиле будет дышать гораздо легче, лучше, воздух станет чище, — в этом, несомненно, заслуга ЕВРАЗ НТМК, руководства комбината и всех тех, кто участвовал в реализации этого проекта», — отметил чиновник.

Новую технологию производства кокса с использованием модернизированной установки сухого тушения ЕВРАЗ НТМК запатентовал весной 2017 года. Инвестиции в проект составили 175 миллионов рублей. Отметим, что суммарно за последние десять лет ЕВРАЗ НТМК направил на реализацию экологических программ порядка 8 миллиардов рублей. Модернизация Нижнетагильского меткомбината уже привела к снижению выбросов в атмосферу почти на четверть.