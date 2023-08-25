Седьмым кандидатом на пост главы Нижнего Тагила стала инженер НТ МУП «Тагилэнерго»

Седьмым кандидатом на пост мэра Нижнего Тагила стала инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе Нижнетагильской городской думы.

Известно, что Эльвира Калугина окончила Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт по специальности «Химия и методики обучения химии». Сейчас занимает должность инженера природоохранной деятельности на муниципальном предприятии.

Напомним, приём документов на участие в конкурсе открыт с 14 по 25 августа включительно. Конкурс пройдёт в несколько этапов. Любой гражданин старше 21 года может стать претендентом на пост главы города. Конкурсная комиссия рассмотрит всех участников на соответствие требованиям по должности и проведёт личное собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Известно ещё о шести кандидатах, которые претендуют на пост мэра Нижнего Тагила. Это действующий глава города Владислав Пинаев, управленец из Новоуральска Никита Ванаев, директор автомойки Фёдор Трачук, начальник отдела городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников, профсоюзный лидер НТЗМК Ольга Кияткина и атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин.