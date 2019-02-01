Сечин попросил у правительства новые льготы на 460 млрд рублей для крупнейшего месторождения нефти в России

«Роснефть», получившая в 2017 году от государства льготы на 350 млрд рублей для Самотлорского месторождения, попросила о поддержке другого проекта — крупнейшего по добыче в России Приобского месторождения, со ссылкой на близкие к профильным министерствам источники пишет РБК.

Соответствующее письмо глава «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту Владимиру Путину в декабре 2018 года. Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском по тем же причинам, что и ранее на Самотлоре: месторождение высокообводнённое (доля воды в нефтяной смеси выше 90%), оставшиеся запасы огромны, но добыча их пока нерентабельна, а с помощью льгот можно её увеличить. Он просит предоставить Приобскому месторождению льготы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ, взимается со стоимости добытого сырья), аналогичные льготам Самотлора.

Льготы для Самотлора обошлись бюджету в 35 млрд рублей в год, «Роснефть» получила их на 10 лет (в сумме — 350 млрд рублей). Если рассматривать аналогичные льготы пропорционально добыче, для Приобского месторождения они могут обойтись государству примерно в 44 млрд рублей в год, или 440 млрд рублей за десятилетие, подсчитал аналитик АКРА Василий Танурков

Если считать льготы исходя из запасов, а не добычи, то они могут оказаться больше, отмечает эксперт. Начальные извлекаемые запасы Приобского месторождения — более 2,4 млрд тонн, на долю «Роснефти» приходится 1,9–2 млрд тонн (ещё 465 млн тонн — запасы южного участка, лицензия на который принадлежит «Газпром нефти»), говорит Танурков. Из них компания добыла уже около 440 млн тонн, то есть на её участке остаётся около 1,5 млрд тонн — это в 1,5 раза больше, чем на Самотлоре. В этом случае компания может претендовать на льготы в 52,5 млрд рублей в год для Приобского месторождения, или более 500 млрд рублей за 10 лет, подсчитал эксперт. Один из источников отметил, что Сечин попросил льготу пропорционально остаточным запасам.

Отмечается, что Минфин высказался против льготы: ведомство считает предоставление льготы нецелесообразным, так как сейчас при добыче нефти на Приобском месторождении «Роснефть» уже применяет ряд налоговых льгот по НДПИ — в частности, нефтяники получили льготные ставки по НДПИ. А Минэнерго, по словам его представителя, «пока прорабатывает вопрос стимулирования добычи на Приобском месторождении».