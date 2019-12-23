Сдавший анализы за сына — виновника ДТП полковник Росгвардии избежал наказания

В 58-м военном следственном отделе СКР по Центральному военному округу закончена проверка в отношении полковника Росгвардии Андрея Васильева, подозреваемого в подмене анализов сына, который стал виновником ДТП с двумя погибшими, со ссылкой на источник в ведомстве пишет Ura.ru.

«Принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, так как нельзя привлекать близкого родственника. Решение по делу направлено на утверждение военному прокурору, он имеет право его отменить», — сообщил источник.

По словам адвоката Сергея Колосовского, такое решение означает, что полковник признан виновным в совершении преступления, но освобождается от ответственности из-за родства.

«Спецсубъектами по подделке доказательств являются следователь, дознаватель и защитник. В статье 316 есть примечание: лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершённого его супругом или близким родственником. Однако теперь полковника должны уволить со службы по дискредитирующим основаниям», — сказал Колосовский.

Напомним, Владимир Васильев, будучи пьяным, угнал машину KIA Rio у своего собутыльника и на скорости свыше 100 км в час врезался в стоявшее на светофоре такси. В автомобиле погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров. Взятый анализ мочи показал, что Васильев был трезв, но позже стало известно, что пробу вместо гонщика сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Полковник после ДТП приехал с сыном в горбольницу № 24, воспользовался тем, что медсестра в момент сдачи анализа вышла из кабинета, и сдал свою мочу вместо сына. В итоге уголовное дело возбуждено в СК в отношении дежурного врача Дмитрия Челнокова, который не проконтролировал сдачу анализа.