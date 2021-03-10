Сдала ГОСы, сменила профессию и придумала свой подкаст. Как тагильчанка Анна Шурыгина приехала по студенческой визе в Хельсинки и решила остаться

25-летняя тагильчанка Анна Шурыгина больше года живёт в Хельсинки. Девушка приехала в столицу Финляндии по студенческой визе вместе с женихом Георгием. Весной 2020 года пандемия коронавируса кардинально изменила планы пары — ребята решили осесть в этой стране. «Афиша МС» поговорила с Анной о жизни в Финляндии, налогах, зарплатах, предрассудках и самореализации.

Коронакризис и ГОСы онлайн

Анна Шурыгина уехала из Нижнего Тагила в 2013 году, сразу после окончания политехнической гимназии. Девушка поступила в московскую Высшую школу экономики на факультет мировой экономики и мировой политики. На год тагильчанка уезжала в Китай, а будучи студенткой магистратуры, уехала учиться по обмену в Хельсинки.

По её словам, коронавирусные ограничения в Финляндии были не такими серьёзными, как в России. Хотя рестораны и кинотеатры тоже не работали практически весь 2020 год, аптеки и магазины были открыты, люди продолжали ходить на работу, могли гулять в парках. В ноябре вернулись ограничения, и с марта 2021 года в Хельсинки снова ввели режим ЧС — опять закрыты кинотеатры, спортзалы, бассейны и магазины.

«В начале пандемии количество заболевших в России было очень большое. Тогда как в Финляндии выявляли по 100–200 человек в день. Здесь не было паники, люди соблюдали все рекомендации по ношению масок. В начале марта в магазинах были пустые полки, мы поддались общему настроению и тоже накупили продуктов, туалетной бумаги. Но закрывать магазины никто не стал, дефицита товаров не было. Мы с женихом решили остаться в Хельсинки, тем более сессия и сдача ГОСов в нашем вузе проходили онлайн. Мы и раньше планировали осесть в Европе, и так получилось, что нашей страной стала Финляндия», — рассказывает Анна.

Про финское гражданство

Аня и её жених Георгий работают почтальонами. На почту ребята устроились ещё студентами. Найти работу без финского образования и знания языка довольно сложно, говорит тагильчанка. Поэтому сейчас она усердно учит финский и планирует подавать документы в медицинский вуз, чтобы в дальнейшем работать медсестрой.

«Здесь не зазорно работать почтальоном, официантом, уборщицей. За эту работу хорошо платят, финны уважают чужой труд и не смотрят свысока на людей непрестижных профессий. Чтобы работать быть уборщицей, надо учиться. Причём уборщицам в некоторых компаниях платят больше, чем почтальонам. Ещё в Финляндии всегда найдётся работа для специалистов IT-сферы, строителей, медиков. Здесь много русских строителей из стран Восточной Европы и русских женщин, которые начинают с уборщиц, а затем учатся, получают профессию», — говорит Анна.

По словам Ани, финское гражданство получить несложно: нужно прожить в стране 5 лет, сдать тест на знание финского языка. Но сама она пока не планирует заводить финский паспорт, ведь с постоянным видом на жительство можно путешествовать по Евросоюзу и в страны, с которыми есть визовые соглашения (США, Восточная Азия). Можно даже голосовать на муниципальных выборах.

«Для мигрантов и беженцев в Финляндии хорошая система адаптации: курсы финского языка, помощь с поиском работы. Во время адаптационного периода тебе платят пособия. При этом, как мне кажется, Финляндия достаточно консервативна по отношению к мигрантам. Некоторые финны недолюбливают беженцев, потому что считают, что они живут на пособия и не хотят работать. К русским женщинам тоже не самое позитивное отношение: здесь считается, что они выходят за финнов ради гражданства, а не по любви», — рассказывает Анна.

Про деньги и налоги

В Хельсинки чистые улицы, транспорт ходит по расписанию, все общественные места оборудованы для инвалидов. Отмечает Анна и преимущества законодательства в области защиты животных: в Финляндии вы не увидите бездомных собак на улицах, а в приютах для животных идеальные условия. Чтобы взять собаку или кошечку из приюта, потенциальному хозяину придётся пройти строгое собеседование.

«После России казалось, что здесь всё вау. Но в дальнейшем стало понятно, что всё не так уж и классно, есть свои проблемы и свои особенности. Для меня было ощутимо то, что в Финляндии нет доставки еды и продуктов из магазинов, как в российских городах. Ещё меня поразили цены на кофе — 3-4 евро за маленький стаканчик. В целом цены в Хельсинки высокие, первые два месяца я привыкала к ним, думала, что ничего не смогу себе позволить», — вспоминает Аня.

Жизнь в столице Финляндии дорогая. Аренда квартиры в отдалённом районе стоит 800 евро в месяц. В центре однушка обойдётся уже в 1100 евро. Проезд в общественном транспорте тоже не самый доступный, особенно для экспатов (иностранных работников). Один билет стоит 2,80 евро. Аня платит за проездной 130 евро в месяц, тогда как резиденты и граждане страны могут приобрести его за 60 евро.

В Финляндии действует прогрессивная налоговая ставка: чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит налогов. Если доходы выросли, финн обязан сообщить об этом в налоговую, иначе его ждёт большой штраф.

7 процентов от зарплаты ежемесячно вычитается на пенсионный счёт, 1 процент — на страхование от безработицы. Если человек лишится работы, то пособие он будет получать из собственных денег. Помимо подоходных налогов и налогов на недвижимость, финны также платят налог на телевидение, на участие в церковной общине.

«Финские зарплаты позволяют жить нормально. Нам с женихом удаётся откладывать 10 процентов от зарплаты на отдых и путешествия. На накопленные деньги мы уже ездили в Таллин и Стокгольм», — говорит Анна.

Подкаст про Финляндию

Родные и друзья поддерживают решение Ани остаться в Финляндии. Но некоторые знакомые искренне удивляются тому, что она выбрала именно эту страну, которую многие считают скучной и непримечательной.

Чтобы убедить знакомых в обратном и открыть для себя Финляндию с новой стороны, Аня запустила свой подкаст «Мой новый мир». В нём она интервьюирует успешных иммигрантов из России, которые открыли в Финляндии свой бизнес, смогли достичь каких-то высот. По словам Ани, её подкаст посвящён эмоциональной стороне переезда в другую страну и адаптации к новым условиям.

«Нам здесь хорошо, комфортно, мы ко всему привыкли. В Хельсинки много интересных музеев, интересная культурная жизнь. Да, Финляндия не может похвастаться обилием интересной архитектуры, но здесь замечательная природа, леса, поля, озёра, люди очень простые. Я только в Финляндии полюбила выезжать за город», — признаётся Анна.

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