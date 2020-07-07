«Здесь я не такая, как все, особенная». История тагильчанки, которая переехала в Южную Корею, чтобы стать знаменитой

Уроженка Нижнего Тагила Анна Новикова этой весной попала в тренды корейского YouTube со своим выступлением на конкурсе TOPGOAL Rhapsody. Сегодня тагильчанка, переехавшая в Сеул около двух лет назад, в интервью «Афише МС» рассказала о жизни в Азии, сложностях изучения корейского языка и покорении местного шоу-бизнеса.

TOPGOAL Rhapsody – популярный в Южной Корее вокальный конкурс, что-то типа «Голоса» для иностранцев. Участникам предлагается исполнить корейский хит, бывший в ротации не раньше 2005 года, и сделать на него перевод на свой родной язык. Как объяснила Анна, конкурс проходит в формате баттла: в каждой программе выступает по шесть вокалистов. Победители каждой программы попадают в финал и соревнуются друг с другом. В финал Анна не прошла, но запомнилась членам жюри и получила массу восторженных отзывов от корейских интернет-пользователей.

«Мне не повезло с очередью, я выступала первая, а обычно судьи не ставят большие баллы тем, кто поёт в начале – а вдруг дальше будет кто-то круче? Но я и не рассчитывала победить, ведь я не певица, а вместе со мной выступали профессиональные исполнители. В конкурсе решила участвовать, потому что очень люблю старые корейские песни, а ещё приехала в Корею, чтобы стать знаменитой здесь. Показ по телевизору, пусть даже и не по главному каналу, уже небольшой шаг», – говорит Анна Новикова.

Анна переехала в Сеул изучать корейский язык около двух лет назад. После переезда в Корею Анна столкнулась с двумя сложностями – незнание языка и отсутствие денег. Корейский девушка учила на платных языковых курсах при столичном университете. Чтобы оплатить учёбу, она решила поучаствовать в конкурсе буддистской песни, призёры которого получают премии. В традиционном корейском костюме ханбок тагильчанка исполнила национальную песню и заняла второе место, получив в награду 2 тысячи долларов.

«Первое место и приз 5 тысяч долларов получил лысенький монах, что логично. Я же получила второе место и была безумно рада, что могу оплатить ещё один семестр учёбы. Первые полгода жизни в Корее были адом, но я тешила себя тем, что сбывается моя мечта. Пока была студентом, питалась в день половинкой “доширака”, кимчхи и редькой, которые раздают в университетской столовой бесплатно», – вспоминает Анна.

Сейчас финансовых сложностей у Анны нет. Девушка подписала контракт с развлекательным агентством, получили рабочую визу артиста. Под псевдонимом AnnaWa она снимается в рекламных роликах, участвует в конкурсах красоты и различных ТВ-шоу, выступает продюсером – снимала музыкальный клип и делала рекламу для автоконцерна KIA. В России Анна работала видео-дизайнером, трудилась в телекомпании «Телекон», затем, когда переехала в Санкт-Петербург — на «5 канале» и Рен-ТВ. Ещё тагильчанка развивает свои соцсети, снимает забавные ролики и мечтает сняться в кино.

В детстве Анна занималась в театральной студии «Зеркало» ГДДЮТ. Там ей привили любовь к сцене. А вот музыкальным способностям она обязана своему отцу Сергею Новикову. Сергей пишет музыку и стихи, играет на гитаре, барабанах, пианино, баяне. В 2013 году он занял второе место в конкурсе главы города на создание гимна Нижнего Тагила.

«По России, по родителям и друзья я тоскую. Хотя благодаря мессенджерам мы всегда на связи. Скучаю и по нашей еде. В Корее не продают сметану, кефир, гречку, щавель, укроп и петрушку. Эти продукты изредка можно найти в русских кварталах за бешеные деньги. Ещё скучаю по походам. С “Зеркалом” мы частенько выбирались в походы, в Корее же походы до жути комфортные! Тут тебе нет сидения на брёвнах, у каждого стульчик, костры разжигать запрещено. Если в детстве мы мыли посуду или остужали продукты в озере, то в корейском походе с вами обязательно будет холодильник и куча других удобств», – шутит Анна.

В ближайшее время тагильчанка планирует порадовать своих подписчиков новым видеоконтентом. Анна хочет развивать свой YouTube-канал и вместе со своим отцом дистанционно записывать музыкальные ролики. Идея развивать свой канал у Анны появилась после участия в TOPGOAL Rhapsody.

«Внезапно видео с моим выступлением на конкурсе попало в тренды корейского YouTube! Я мягко сказать была в шоке. Сейчас у ролика уже почти миллион просмотров. Корейцы начали активно подписываться и спрашивать, кто я такая. Многие в комментариях написали, что мне бы подошла песня Виктора Цоя. В Корее его очень любят. Думаю, первым роликом станет кавер на его песню “Кукушка”», – говорит Анна Новикова.

Возвращаться в Россию Анна не планирует. Жить в Корее она мечтала много лет, приезжала в эту страну в качестве туриста. Анна говорит, что всегда восхищалась корейскими традициями, культурой, архитектурой. Да и сами люди ей тоже нравятся, несмотря на их странное, отличное от европейского, чувство юмора.