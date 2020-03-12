Счётная палата РФ допускает повышение уровня бедности россиян в 2020 году

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в Совете Федерации, что в 2020 году в России может увеличиться уровень бедности.

«Скорее всего, серьёзных изменений в лучшую сторону не произойдёт. Наоборот, мы встречаемся с вызовами — как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — цитирует слова Кудрина ТАСС.

По мнению главы Счётной палаты, в настоящее время необходимо больше вкладывать в человеческий капитал, поскольку структурные изменения государственных расходов — недостаточная мера для снижения уровня бедности.