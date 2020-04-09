Счётная палата признала пострадавшими от коронавируса все отрасли экономики

Аудитор Счётной палаты Данил Шилков высказал мнение, что российские власти должны оказать адресную помощь всем отраслям экономики в условиях пандемии коронавируса, пишет ТАСС.

По его словам, государство должно значительно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

«Потребуется дифференцированная помощь при признании пострадавшими всех отраслей», — отметил Шилков.

Представитель Счётной палаты констатировал, что для некоторых отраслей — например, для общественного питания — не действует эффект отложенного спроса, кто-то не может перейти на онлайн-формат — в их числе салоны красоты, прачечные и ателье. Самым большим риском для малого бизнеса Шилков назвал отношения с арендодателями — мораторий на оплату аренды поможет бизнесу, но поставит под удар собственников. Поэтому, чтобы соблюсти интересы всех сторон, Счётная палата предлагает установить арендную плату в виде процента от оборота предприятия. В свою очередь правительство может дополнительно поддержать арендодателей мораторием на имущественный налог и НДФЛ.

Также Счётная палата предложила сместить на полгода графики выплат по кредитам в банках для предприятий малого и среднего бизнеса без увеличения процентных ставок и дополнительных обязательств — в этом случае властям придётся компенсировать банкам понесённые потери.

Напомним, Владимир Путин объявил нерабочий режим в России до 30 апреля из-за коронавируса. По всей стране должны прекратить работу учреждения общепита, сферы услуг и отдыха, а также объекты торговли. Малый и средний бизнес в России оказался на грани закрытия, поскольку организации фактически не могут работать из-за введённых ограничений, но при этом обязаны платить налоги и зарплаты. Реальных мер поддержки от государства коммерсанты не получили, в связи с этим предприниматели из разных регионов страны попросили чиновников ввести режимы ЧС. В свою очередь сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев убеждён, что власти специально избегают понятий «карантин» или ЧС, заменяя их на «самоизоляцию» и «нерабочие дни», чтобы избежать обязательств, которые вводят эти режимы для государства.

К настоящему моменту число заражённых коронавирусом в России достигло 8,6 тысячи человек.

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