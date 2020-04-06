Сенатор Совета Федерации назвал введённые в России ограничения из-за коронавируса незаконными

Сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев заявил в Facebook, что вводимые в России из-за коронавируса карантинные меры необходимы, но устанавливаются властями с нарушением действующих законов, пишет Znak.com.

По его мнению, федеральные власти не вводят режим ЧС, чтобы избежать обязательств перед гражданами. Мархаев напомнил, что Владимир Путин объявил нерабочий режим в России до 30 апреля, однако режим всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими запретами не соответствует нормам законодательства, отмечает сенатор.

«Для придания им юридической основы правительство способствует быстрому принятию ряда законопроектов в спешном режиме в Госдуме», — подчеркнул он.

По словам политика, федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» прямо указывает, что органы исполнительной власти субъектов РФ вправе вводить ограничительные меры, но принимаемые сейчас законы и нормативные акты подписываются для обхода имеющихся.

«Меры предупреждения и предотвращения развития эпидемии необходимы, и мы их абсолютно не оспариваем. Более того, статья 55 Конституции позволяет властям ограничить права граждан для защиты здоровья населения. В России, согласно статистике, за год умирает около 25 тысяч человек от пневмонии, вызванной осложнениями разных болезней. В Москве и без коронавируса от пневмонии умирает в среднем по 5-6 человек в сутки, по данным СМИ. Но, как видите, в связи с эпидемией коронавируса об умерших от пневмонии гражданах власти и СМИ умалчивают, и только в случае, если кто-то из них умрёт от осложнений, вызванных коронавирусом, начинают с тревогой обозначать, что человек "умер от коронавируса"», — добавил Мархаев.

Мархаев считает, что сейчас «речь не идёт о борьбе с эпидемией как таковой»: по его мнению, «цели у всей этой кампании совсем другие, и они явно антинародные, где в основе лежит не "самоизоляция", а "изоляция"».

Сенатор также добавил, что введённые ограничения в полной мере губительны для сектора малого и среднего предпринимательства.

«В результате непродуманных мер, или полумер, будут обречены на гибель сотни тысяч мелких и средних предприятий. Многие сетевые ресурсы сообщают о большом количестве жалоб на работодателей, которые в нарушение указа главы государства не сохраняют зарплату сотрудникам, а предлагают уйти в неоплачиваемые отпуска или уволиться. Но в данном случае проблема не в жадности работодателей, а в отсутствии безопасности и сохранности собственного бизнеса. Условие сохранения заработной платы работникам невозможно обеспечить при массовом уменьшении валовой выручки и отсутствии деятельности как таковой», — говорит член Совета Федерации.

В результате, продолжает Мархаев, многие фирмы оказались на грани закрытия, коммерсанты элементарно не могут оплатить арендные платежи. Сенатор убеждён, что власти специально избегают понятий «карантин» или ЧС, заменяя их на «самоизоляцию» и «нерабочие дни», чтобы избежать обязательств, которые вводят эти режимы для государства.

«Именно нежелание возмещать ущерб и убытки российскому бизнесу, которые он уже терпит, и есть главная причина всех попыток манипуляций, связанных с отказом ввода карантина либо чрезвычайной ситуации и объявления непонятных длительных выходных с необходимостью самоизоляции. В свою очередь, нужно понимать, что гибель сектора малого и среднего бизнеса, о существовании которого так настоятельно убеждает нас президент, нарушит наполнение бюджетов именно в регионах, где наполняемость бюджета и так проблемная», — отмечает Мархаев.

Напомним, Вячеслав Мархаев стал единственным членом Совета Федерации, проголосовавшим против поправок в Конституцию, — он назвал изменения в Основной закон страны «конституционным переворотом, так как нарушены все возможные и невозможные нормы, правила, законы, в том числе нормы действующей Конституции». В 2018 году Мархаев был среди пяти сенаторов, голосовавших против повышения пенсионного возраста. В 2019 году он публично раскритиковал действия силовиков при разгоне митингов оппозиции в Москве и Бурятии.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».