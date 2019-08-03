Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 миллиарда рублей

Счётная палата по поручению Владимира Путина оценила ущерб от лесных пожаров. Согласно их данным, за последние полгода в России произошло порядка 7,6 тысяч лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.

«По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Greenpeace, в этом сезоне в России сгорело уже более 12 млн гектаров леса. Самые мощные лесные пожары бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3,5 млн гектаров.