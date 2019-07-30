WWF: Из-за лесных пожаров Россия может остаться без тайги через 10 лет

Эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков в интервью «Известиям» назвал тревожной тенденцию мощных лесных пожаров в России.

По данным организации, ежегодно в стране огнём уничтожается около 10 млн га зелёных территорий, в ближайшей перспективе РФ может остаться без промыслового леса.

«Конечно, на площади, которую прошёл огонь, гибнет где-то лишь треть деревьев — большая часть выживает. Например, в Приморье самая устойчивая к огню порода — дуб, зачастую дубняки переживают многократные пожары, но их древесина уже не годится для лесозаготовки. И так со всеми породами: после пожара дерево становится некондиционным. И если пожары в стране продолжатся в тех же объёмах, что и в последние годы, то через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес», — заявил Кобяков.

По данным Greenpeace, площадь, пройденная лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке в этом сезоне, уже превысила 12 млн га — это больше площади Португалии или Словакии и Хорватии вместе взятых. Самые мощные лесные пожары в настоящее время бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 млн гектаров, говорится на сайте Авиалесоохраны. При этом тушат менее 10% площадей лесных пожаров, а остальные возгорания приходятся на так называемые зоны контроля, в которых регионам разрешено не тушить пожары, если затраты на это превышают прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населённым пунктам и объектам инфраструктуры.

Такая норма была введена в 2015 году, тогда же на федеральном уровне были установлены территории, на которых можно не тушить пожары: в частности, это примерно треть Иркутской области и большая часть Красноярского края. В связи с пожарами этого лета депутаты Госдумы уже выступили за пересмотр действующего порядка пожаротушения в стране, указывая, что надо вести речь не только об экономическом и природном ущербе, а ещё учитывать вред, наносимый людям. С этой позицией согласны в МЧС. Глава Минприроды уже дал поручение пересмотреть соответствующий регламент пожаротушения.