Счётная палата обнаружила в «Титановой долине» теневую сделку на миллиард рублей

В ходе проверки в особой экономической зоне «Титановая долина» областной Счётной палатой вскрылась незаконная трата миллиарда рублей, со ссылкой на источник, ознакомившийся с отчётом ведомства, пишет Ura.ru.

Согласно итоговым данным проверки, руководство особой экономической зоны провело сделку на 906,8 млн рублей без согласования с советом директоров, внесло 135 млн рублей на счёт в банк «Внешпромбанк», у которого в 2016 году отозвали лицензию. Также в отчёте указывается, что руководитель «Титановой долины» за два дня командировки потратил на такси 150 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе проверки стало известно, что в 2018 году «Титановая долина» получила от области дополнительное финансирование и направила часть средств на покупку транспортных средств. По словам источника, анонсировалось, что будут куплены вместительные микроавтобусы, рассчитанные на 10–12 человек, для перевозки официальных делегаций, но сейчас стало ясно, что ОЭЗ приобрела два люксовых «Мерседеса» на 5–6 пассажиров каждый.

Согласно предоставленной статистике, убыток «Титановой долины» по итогам 2018 года составил 47,9 млн рублей.

«Разница между чистыми активами и уставным капиталом составила минус 101 миллион рублей», — отметил источник.

4 июня Заксобрание Свердловской области одобрило выделение «Титановой долине» из бюджета около 570 млн рублей: 454,8 млн рублей на создание объектов различной инфраструктуры и 115,1 млн рублей на реконструкцию, ремонт, присоединение различных сетей.

Областной депутат Вячеслав Вегнер возмущён принятым решением.

«То, что развивать "Титановую долину" необходимо, — нет сомнений. Но оттого, как они тратят средства и как ведут хозяйственную деятельность, возникают вопросы по профпригодности команды и эффективности вложения средств областного бюджета», — заявил он.

Счётная палата региона пока не прокомментировала итоги проверки. В свою очередь, в пресс-службе «Титановой долины» на запрос АН «Между строк» ответили, что «итоги отчёта Счётной палаты положительные». Сделку в 906,8 млн рублей представители особой экономической зоны назвали законной.

«Сумма 906,8 млн рублей — это доход, который ОЭЗ "Титановая долина" заработала, а не взяла из областного бюджета. В 2018 году управляющая компания ОЭЗ построила производственный комплекс для резидента "Уральский завод гражданской авиации", передав его в аренду, стоимость которой и составила 906,8 млн рублей. Сделка не требовала согласования совета директоров, так как на момент передачи объекта в аренду составляла менее 25% балансовой стоимости активов ОАО ОЭЗ "Титановая долина" (по уставу ОАО ОЭЗ "Титановая долина" согласованию с советом директоров подлежат лишь сделки свыше 25%)», — отметили в пресс-службе.

Вложенные в обанкротившийся «Внешпромбанк» 135 млн рублей представители «Титановой долины» назвали «собственными средствами», которые были внесены не под 2%, а «немного выше, но в рамках среднерыночной ставки». Также в пресс-службе заявили, что срок расчёта с кредиторами банка обозначен до 26 сентября.

Информацию об убытке корпорации представители «Титановой долины» назвали «расходами».