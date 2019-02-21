Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения в работе мэрии в 2018 году на 350 миллионов рублей

Счётная палата Нижнего Тагила по итогам проверок за 2018 год обнаружила нарушения в работе администрации города и подведомственных ей учреждений на 350,8 млн рублей. Нарушения и недостатки были допущены при расходовании бюджетных средств и составлении отчётности, использовании муниципального имущества, а также ведении бухгалтерского учёта.

«Неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 1,6 млн рублей. Неправомерное расходование — 13,2 млн рублей. Занижение доходов бюджета города на 6,5 млн рублей. Принятие обязательств сверх лимитов на сумму 24,2 млн рублей. Нарушения и недостатки при управлении муниципальным имуществом на 215,6 млн рублей», — говорится в отчёте Счётной палаты города.

Управление культуры, например, занизило показатель дебиторской задолженности на 1,2 млн рублей, ДЮСШ по хоккею «Спутник» неэффективно использовала муниципальное имущество, МУП «Горэнерго» незаконно пользовался земельными участками и сетями теплоснабжения, МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» исказило данные о выполнении целевых показателей.

В 2018 году Счётная палата провела 8 выездных проверок, 41 финансово-экономическую экспертизу муниципальных правовых актов в бюджетной сфере. Специалисты контрольно-ревизионного органа проверили на достоверность все отчёты чиновников об исполнении бюджета Нижнего Тагила в 2017 году, проекты решений городской думы. По результатам проверок 19 должностным лицам объявлены замечания, трём сотрудникам снижен размер премий.

Счётная палата создана решением Нижнетагильской городской думы в 2008 году и является постоянно действующим органом местного самоуправления города Нижнего Тагила. Структура осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, гласности, объективности и независимости от объектов контроля.