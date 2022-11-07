Счётная палата Нижнего Тагила нашла многочисленные нарушения в работе МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

Счётная палата Нижнего Тагила провела проверку МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) по вопросу расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов жилого муниципального фонда, за 2020–2021 годы. Как указано в отчёте, проверяющая сторона выявила многочисленные нарушения и недостатки в работе муниципального казённого учреждения. По данным Счётной палаты, в 2021 году СЗГХ не достигнут установленный целевой показатель «количество отремонтированного муниципального жилого фонда» муниципальной программы и не обеспечена результативность использования выделенных бюджетных средств. Также проверяющие обнаружили нарушение порядка формирования и реализации муниципальных программ, выразившееся в неутверждении значения целевого показателя «площадь капитально отремонтированных жилых помещений».

Ещё одним нарушением стало наличие расхождений в информации о жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности. Такие недоработки, по мнению ревизоров, ставят под сомнение полноту и достоверность данных по их отражению в Реестре муниципальной собственности города и бухгалтерском учёте. Кроме того, выявлено отсутствие в реестре информации о кадастровой стоимости отдельных объектов муниципального жилого фонда. Также в Счётной палате отметили существование рисков неэффективного использования бюджетных средств на осуществление проектных работ для проведения перепланировки объектов муниципального жилого фонда. Дополнительно проверяющие выявили неправомерное использование муниципального жилого помещения неустановленными лицами.

Напомним, на директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила Бориса Морова было заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник может быть причастен к неправомерному распоряжению имуществом МКУ. Общий материальный ущерб бюджетному учреждению составил около 300 тысяч рублей. В отношении Морова также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта). Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила просроченную кредиторскую задолженность со стороны администрации города перед компанией «Уралстроймонтаж» по муниципальному контракту на реконструкцию моста на улице Циолковского. Речь идёт о более чем 6 млн рублей.

Сейчас Борис Моров находится под подпиской о невыезде.