Счётная палата: На создание Системы-112 потратили на 4 млрд рублей больше запланированного

Для воплощения системы вызова экстренных служб по единому номеру 112 в России было потрачено на 4 млрд рублей больше, чем запланировано, со ссылкой на результаты ревизии Счётной палаты пишет «Коммерсантъ».

Всего сумма составила около 14,6 млрд рублей. Аудиторы выяснили, что к 10 ноября 2018 года система работала только в 17 из 85 субъектов России, то есть примерно на 15% территории страны, и ей могут воспользоваться только 28% россиян. При этом 27 субъектов получили субсидию из федерального бюджета в размере более 500 млн рублей на создание Системы-112, но так и не начали её создавать. В 50 регионах были все условия для создания системы, но в 38 она была на стадии опытной эксплуатации из-за большого количества претензий.

В отчёте сказано, что реализацию программы замедлили сокращение финансирования (с 65 млрд до 11 млрд рублей) и недостаточная координация органов исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.