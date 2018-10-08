СБУ опубликовала имена 206 наёмников ЧВК Вагнера. 10 бойцов — из Свердловской области

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала имена 206 человек, которые, по её информации, являются наёмниками ЧВК Вагнера. Список опубликован на сайте ведомства, в нём указаны имена 10 уральцев (в соответствии с законодательством, мы не можем публиковать персональные данные).

СБУ утверждает, что 58 человек из этого списка (в том числе 6 жителей Свердловской области) погибли в результате авиаудара США, нанесённого в феврале в районе сирийского города Дэйр-эз-Зор. Ранее ведомство уже называло 50 имён, восемь новых были раскрыты спецслужбой 7 октября.

В сообщении отмечается, что практически все погибшие принимали участие в боевых действиях на Донбассе в 2014–2016 годах. Один из них был задержан в июле 2014 года и позже обменян на граждан Украины.

Коалиция США 7 февраля нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. СМИ сообщали, что под удар коалиции попали российские наёмники, которые сражались на стороне проправительственных сил, но официально эта информация не подтверждалась. По разным данным, в результате могли погибнуть до нескольких сотен россиян.

В МИД России заявили, что в результате удара погибли пять человек, предположительно, граждане России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что погибшие не были военнослужащими.