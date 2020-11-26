Сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина отправили на карантин и могут не допустить к участию в международных соревнованиях в Нижнем Тагиле

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина, в состав которой входит тагильчанин Илья Маньков, ушла на карантин из-за выявления коронавируса у одного из её участников. Положительный результат теста на ковид получил Михаил Максимочкин. Из-за этого команда не сможет выступить на втором этапе Кубка мира в финском Куусамо. Вопрос с допуском сборной к этапу Кубка мира в Нижнем Тагиле в начале декабря пока до конца не решён. Такая информация опубликована на официальном сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

«Мы используем время изоляции команды с соблюдением всех санитарных противовирусных норм для того, чтобы лучше подготовиться к домашнему этапу Кубка мира в Нижнем Тагиле. Конечно, очень жаль, что команда пропускает этап, но пандемия сейчас очень сильно обострилась во всех уголках земного шара, поэтому придётся воздержаться пока от соревнований», — отметил президент Федерации.

Пятый и шестой этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдут в Нижнем Тагиле с 3 по 7 декабря. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 12 стран: Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, России, Словении, Швейцарии и Австрии. Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки в городе и в целом в Свердловской области на них не пустят зрителей.

Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин на территории комплекса «Аист» уже в шестой раз. Директор тагильской спортшколы «Аист» Яков Миленький пообещал полностью подготовить комплекс трамплинов к первым числам декабря.