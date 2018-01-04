Сбор подписей в поддержку Ксении Собчак пройдёт в Нижнем Тагиле

Представители предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге приедут в Нижний Тагил. 6 января на Театральной площади и на площади перед КДК «Современник» активисты будут собирать подписи в поддержку кандидата в президенты.

Кандидатам необходимо собрать в свою поддержку не менее 100 тыс. подписей избирателей до 15 января. По закону подписи должны быть представлены из 40 субъектов РФ, на один субъект может приходиться не более 2,5 тыс. подписей.

По словам главы екатеринбургского штаба Собчак Евгения Рона, Нижний Тагил — активный город, который невозможно оставить без внимания в предвыборной кампании. Активисты будут работать на двух площадках с 12 до 17 часов. Узнать сотрудников штаба можно по фирменным шапкам и папкам с надписью «Собчак-2018». Поддержать Ксению Собчак могут все желающие, для этого нужно захватить с собой паспорт со свердловской пропиской.

Телеведущая Ксения Собчак была выдвинута кандидатом в президенты 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива», тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага». 16 декабря в Екатеринбурге начал работать её предвыборный штаб, который возглавил 25-летний директор ивент-бюро RED Евгений Рон.