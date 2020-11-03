Сбивший четверых человек на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле водитель выплатит пострадавшей девочке 100 тысяч рублей

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила обязал 73-летнего пенсионера выплатить 100 тысяч рублей 11-летней девочке, которая попала под колёса его автомобиля на пешеходном переходе.

Инцидент произошёл в августе 2019 года. Автомобиль Suzuki сбил на пешеходном переходе отца с ребёнком и двух женщин. Тогда пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

«Тяжёлых травм у девочки не было. Её отец попытался вытолкнуть с проезжей части, но полностью предотвратить на неё наезд не удалось», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Дзержинского района.

Кроме того, медики диагностировали у девочки неврологическое заболевание, которое, возможно, появилось после ДТП. Изначально прокуратура Дзержинского района затребовала с пенсионера моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей, но суд снизил её размер в три раза. Решение в законную силу не вступило.