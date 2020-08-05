В Нижнем Тагиле прокуратура затребовала с виновника ДТП компенсацию в 300 тысяч рублей пострадавшему ребёнку

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила затребовала с пенсионера, сбившего семью на пешеходном переходе на улице Окунева, моральную компенсацию пострадавшему ребёнку в размере 300 тысяч рублей, сообщает телерадиокомпания «Телекон».

Дорожное происшествие случилось в августе 2019 года: разогнавшийся водитель сбил на пешеходном переходе четырёх человек. Медики скорой помощи сообщали, что у мужчины и двух женщин диагностированы переломы конечностей, а у 11-летней девочки — ушибы. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По словам 73-летнего водителя Suzuki, пешеходов он не заметил из-за яркого солнца.