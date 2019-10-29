Сбежавший фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин объявлен в международный розыск

СК России объявил в международный розыск фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина. Молодой человек покинул Россию в середине октября, нарушив подписку о невыезде.

По данным ТАСС, в Басманный суд Москвы также поступило ходатайство о заочном аресте Губайдулина.

Напомним, 17 октября Губайдулин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что в ближайшие годы он не намерен возвращаться в Россию.

«Я люблю всех вас, я люблю Москву и Россию, и любой, кто меня знает, скажет, что я всегда был патриотом. Я хочу сказать всем вам большое спасибо за всё, что вы сделали. Россия обязательно будет свободной, и я буду прилагать все силы для этого», — написал он.

Перед тем как Губайдулин выехал из страны, следователи СК предъявили ему обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья. Якобы он бросил пустую бутылку в сотрудника Росгвардии.

При этом на видеозаписях с места инцидента видно, как бутылка, брошенная Губайдулиным, падает на асфальт, не задевая полицейского. А вот бутылка, брошенная неизвестным молодым человеком, прилетает точно в лицо силовику.