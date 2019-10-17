Находящийся под подпиской о невыезде фигурант «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию

Один из фигурантов «московского дела» Айдар Губайдулин покинул Россию, несмотря на данную подписку о невыезде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Губайдулина Максима Пашкова.

«Он уехал из нашей страны, куда именно — неизвестно. Следователь не давал ему разрешение на отъезд из страны», — рассказал правозащитник.

17 октября Губайдулин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что в ближайшие годы он не намерен возвращаться в Россию. При этом мужчина подчеркнул, что решение далось ему нелегко.

Накануне следователи СК предъявили Губайдулину обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья. По версии следствия, он угрожал насилием сотрудникам Росгвардии. Ранее мужчину обвиняли в покушении на применение насилия, однако 18 сентября его освободили из СИЗО под подписку о невыезде, а дело было возвращено в прокуратуру в связи с несоответствием фабулы обвинения фактическим обстоятельствам.