Сбежала от мужа-тирана, пережила два выкидыша и научилась заново жить. Фоторепортаж о многодетной маме Вере

Мы встретились с Верой и её большой семьёй в конно-спортивном клубе на улице Верескова. Она привела свою дочку Алексию на занятие по иппотерапии — они показаны для детей с ДЦП. Компанию им составили старшие сыновья. Пока рассматриваем лошадей, Вера рассказывает о своей судьбе.

Вера родилась в посёлке Баранчинском под Нижним Тагилом в 1980 году. Всегда была активной: занималась в швейном кружке, попытала удачу в лыжном спорте, ходила в студию изо, её рисунки занимали призовые места. Но училась Вера средне: русский и алгебра давались с трудом, вытягивала успеваемость на физкультуре и уроках труда. Но в 14 лет из школы пришлось уйти — Вера забеременела.

Первая любовь

Он был старше на 6 лет: Вере 14, ему 20. Она думала, что у них настоящая любовь, поэтому об аборте речь не шла, тем более родители были против. Но в скором времени она перестала узнавать любимого: он стал строгим и агрессивным, а потом и вовсе начал бить беременную девушку. Избивал руками и ногами по животу и голове.



Вера Харькова



«Меня мама спасла один раз. Помню, был август месяц, он меня сильно бил тогда. Он пришёл меня откуда-то забрать, а я его боялась очень сильно и пошла от него. Он меня осадил на улице и начал бить: сел на меня и стал душить. Я кричала, но никто из соседей не вышел. К счастью, у моей мамы сердце сыграло, она вышла из дома, подбежала, оттолкнула его. Так бы и не выжила», — вспоминает Вера.

В 18 лет молодая мама не выдержала и сбежала вместе с ребёнком в Нижний Тагил. Учиться дальше в колледж Вера не пошла — надо было прокормить сына и себя, поэтому устроилась сначала няней в детский сад, а потом санитаркой в роддом. Вере искренне нравилась работа с детьми, там она чувствовала себя счастливой, хоть и была простой санитаркой. Но жить в Нижнем Тагиле без своего угла с ребёнком было сложно. Для получения комнаты в общежитии Вера устроилась на УВЗ, где проработала 14 лет. Получив жильё, женщина вернулась на работу в любимый роддом.

Белая полоса в жизни Веры

Через 7 лет после своего побега из Баранчи Вера встретила Алексея. С ним они вместе уже 17 лет.

«Я из Верхотурья приехал на большую землю [Нижний Тагил]. Сам колхозник и встретил колхозницу. Увидел Веру, и у меня щёлкнуло сразу. Больше не отпустил её», — говорит Алексей Харьков.

сыновья Веры Харьковой: Арсений и Никита сыновья Веры Харьковой: Арсений и Никита

Свадьбу отмечали два дня: объехали весь Нижний Тагил и заглянули к родственникам в Баранчу. Жизнь Веры Харьковой налаживалась. Через 3 года после свадьбы родился сын Никита, ещё через 4 года на свет появился Арсений. Сейчас мальчикам 10 и 14.

Пережить два выкидыша и научиться заново жить

После рождения Никиты пара ждала ещё одного ребёнка, мальчика. Вера всегда хотела большую семью. На 7-м месяце у неё начались роды, в это время женщина находилась с семьёй в Верхотурье. Мальчик родился мёртвым.

«У меня была такая истерика... Я ничего не видела, есть не хотела, жить не хотела. Хотелось просто залезть на девятиэтажку и спрыгнуть», — вспоминает Вера.

Этот выкидыш был не единственным. Супруги ждали ещё двойню, двух мальчиков, но на 30-й неделе беременности снова произошло несчастье.

«Я каждый день ревела. Меня живой назвать нельзя было. Ходила как зомби. Больница — дом. Дом — больница», — говорит Вера Харькова.

Вера в бога, дети и муж — это помогло ей выжить. Алексей видел, как жена чахнет на глазах, поэтому подарил ей на накопленные деньги небольшой продуктовый магазин. Вера уволилась из роддома и начала обустраивать торговую точку.

Вера с дочкой Алексией

«Чего ты плачешь? Главное, что Алексия жива!»

Вера работала и всё время мечтала о появлении на свет дочки.

«Три года назад на Вагонку привозили икону Матроны. Я пошла к ней 31 марта. Написала записку, чтобы у меня сын с армии пришёл и чтобы дочка появилась».

Во время отпуска в Абхазии Вера сделала тест на беременность и увидела две полоски.

«Нам было без разницы, девочка будет или мальчик, мысль была одна: “Лишь бы доходить”. Сыновья с мужем тряслись надо мной, сами всё делали. Я им только покушать готовила», — рассказывает Вера.

Ребёнок должен был родиться 16 марта. Но в конце ноября, на 24-й неделе, у Веры скрутило живот, она с мужем поехала в Екатеринбургский центр материнства и младенчества. Вера молилась и умоляла врачей спасти ребёнка. У медиков это получилось: Алексия родилась на шестом месяце, её вес был всего 580 граммов, рост — 28 см.

«Когда нам сказали, что родилась девочка, я не поверила. Соскочила с кровати вся в слезах, у нас ведь одни мальчики всегда. Но врач мне показала девочку. Тогда я вылетела в коридор вся красная, довольная и закричала: “У нас девочка!” Муж меня всё пытался успокоить», — говорит Вера.

Отец Алексии держит дочку на руках

Пара была счастлива. Но со временем Вера начала замечать задержки в развитии Алексии: она не перевернулась в срок, не начала ходить в нужное время, а пару месяцев назад девочке поставили диагноз — ДЦП.

«Я ревела целыми дня, не знала, что делать. Мне даже мама говорила: “Чего ты плачешь? Главное, что Алексия жива”. Лишь поддержка близких помогла понять, что на этом жизнь не заканчивается. Сейчас я очень рада, что она у нас есть. Она наша маленькая принцесса», — говорит Вера.

В свои два года Алексия пережила несколько операций: на кишечнике, на голове и глазах. Половину своей маленькой жизни девочка провела в больницах под присмотром врачей. Вере предлагали отказаться от девочки, но она даже не задумывалась об этом.

Сейчас Вера опасается, что дочка может лишиться зрения: из-за отслоения сетчатки глазки уже оперировали. Сейчас нужны новые обследования и новая операция, но семье с тремя несовершеннолетними детьми денег не хватает.

«Нам выделяют 15 с небольшим тысяч. Примерно 6 тысяч уходит на лекарства. Также тратимся сильно на питание, оно у неё особенное, раз операция на кишечник была. Плюс надо подгузники купить, на массаж сводить».

Продуктовые торговые точки, которые семье удалось открыть в последние годы, сейчас закрываются. Выручка магазина за день в среднем составляет 5 тысяч рублей. По словам Веры, чтобы сохранить бизнес, необходимо ежедневно зарабатывать хотя бы 20 тысяч рублей. Коронавирус внёс свои коррективы — люди начали покупать продукты меньше и реже.

Вера с детьми

«Был такой случай, что к нам в магазин зашла бабушка. Она спустилась из дома, чтобы купить булку с молоком. Магазин был полностью пустой, вообще никого. Но полицейские её схватили и увели, потому что у бабушки не было маски. И вот так вот всё меньше и меньше народу стало к нам приходить», — говорит Вера.

Сейчас Вера сама работает в магазине и директором, и продавцом с 9:00 до 20:00, практически без выходных. Когда надо посидеть с Алексией, подменяет мама или муж. Говорит, что малому бизнесу очень сложно выжить среди «Монеток» и «Магнитов». Вера задумывается о закрытии последних двух магазинов на ул. Парковой и Быкова, но пока не сдаётся.

Мечты Веры

14 лет Вера с семьёй жили в общежитии, где у них в распоряжении было две комнаты. Семье приходилось нелегко: с детьми было явно тесно, соседи часто выпивали, водились и наркоманы. В 2017 году решили взять квартиру в ипотеку с расчётом, что государство выделит им более миллиона рублей как многодетной семье без жилья. Но недавно они получили отказ.

Вера с семьёй Арсений на иппотерапии

«Я получила наследство в Баранче, 18 квадратов, но на том месте ничего нет, там пустая земля, лес. А в администрации Нижнего Тагила мне посчитали всё: и общежитие, и наследство, и квартиру… Я так ждала этих денег, чтобы хоть какую-то часть ипотеки покрыть. Я устала каждую копейку считать. Я же эти деньги на семью потрачу, а не на алкоголь».

Пустую землю в Баранче и комнаты в общежитии Вера выставила на продажу, но покупать их никто не хочет. Вера намерена отстаивать свои права в суде. Она надеется, что тагильская мэрия сможет помочь их семье. Знакомые уверяют женщину, что победить в этой ситуации не получится, но Вера опять не думает сдаваться.

«Наша мечта с мужем — это свой дом. Хочу развести скотину и жить спокойно. Ну и конечно, чтобы дети были здоровые, чтобы Алексия не болела, чтобы всё у детей было хорошо».

фото Алексии из семейного архива

Маленькая Алексия — подопечная благотворительного фонда «Живи, малыш». Для того чтобы помочь собрать необходимую сумму на средства личной гигиены, нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100» или поддержать семью через сайт фонда.