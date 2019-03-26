Сбербанк разрешит менять PIN-код без перевыпуска карты

Сбербанк в апреле предоставит всем своим клиентам возможность менять PIN-код карты в мобильном приложении, пишет ТАСС.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, в тестовом режиме возможность смены PIN-кода появилась в приложении «Сбербанк онлайн» с марта.

По действующим в настоящий момент правилам Сбербанка замена PIN-кода возможна только через банкоматы. То есть работает в том случае, если клиент помнит PIN-код своей карты. В случае если PIN-код забыт, банк рекомендует заказать перевыпуск карты с новым кодом. Доступ к мобильным приложениям у клиентов сохраняется, даже если они забыли PIN-код к карте.

По данным банка, в месяц около 30 тысяч клиентов вынуждены перевыпускать карты, так как забыли PIN-коды. Как указала Кирсанова, число таких клиентов растёт по мере распространения технологии бесконтактных платежей, например Apple Pay и Google.

Отмечается, что возможность смены PIN-кода через онлайн-приложение есть у ВТБ, «Альфа-банка» и некоторых других крупных кредитных организаций.