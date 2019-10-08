Сбербанк объявил об утечке данных пяти тысяч клиентов из УрФО

Сбербанк объявил об утечке данных пяти тысяч клиентов уральского отделения, пишут «Ведомости».

По данным Сбербанка, утечка данных пяти тысяч клиентов произошла в конце сентября, все они обслуживались в Уральском банке Сбербанка. Сотрудник продал информацию «несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете». В Сбербанке подчеркнули, что большая часть данных была об «устаревших и неактивных картах».

По данным издания, база с пятью тысячами клиентов оказалась в интернете 7 октября — в ней указаны имена, паспортные данные, номера карт и счетов, лимиты по картам, срок их действия, место работы, домашний адрес и другая информация. Корреспонденты издания позвонили нескольким людям из этого и списка — все они оказались клиентами Сбербанка. Они рассказали, что недавно им звонили мошенники и пытались узнать CVV/CVC-код карт, который нельзя сообщать по телефону.

Ранее, 3 октября, «Коммерсантъ» писал, что в открытом доступе оказались данные 60 миллионов клиентов Сбербанка, однако в банке подтвердили информацию о 200 клиентах. 5 октября банк объявил, что нашёл сотрудника, который похитил данные клиентов в корыстных целях, он признался в этом и с ним работают правоохранительные органы. Глава Сбербанка Герман Греф извинился за ситуацию.