В сеть слили данные 60 млн клиентов Сбербанка

Данные 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка оказались на чёрном рынке, сообщил «Коммерсанту» основатель DeviceLock Ашот Оганесян, ссылаясь на объявление на заблокированном Роскомнадзором специализированном форуме.

Утечка могла произойти в конце августа. В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. Ознакомившиеся с данными эксперты считают их подлинными и называют утечку самой крупной в российском банковском секторе.

В Сбербанке обещают проверить подлинность базы, но утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.