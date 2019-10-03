Сбербанк: В утечке данных кредитных карт клиентов виновен один из сотрудников

Представитель Сбербанка выступил с заявлением, что в утечке данных 200 кредитных карт клиентов виновен неустановленный сотрудник корпорации. Сейчас ведётся совместная с правоохранительными органами работа по его вычислению. При этом, как пишет ТАСС, в банке опровергают утечку данных 60 млн кредитных карт, о которой сообщалось ранее.

Представитель банка заявил, что у Сбербанка не выпущено такое количество кредитных карт, поэтому заявление об утечке изначально ложное. По его данным на сегодняшний день действуют примерно 18 млн активных кредитных карт. А за всё время банком было выпущено порядка 40 млн карт.

«Банк не фиксирует дополнительной активности мошенников после утечки данных, средства всех клиентов в безопасности», — заверил представитель Сбербанка.

Также он добавил, что компенсации пострадавшим клиентам не планируются, но банк бесплатно перевыпустит и доставит все карты, данные которых были украдены.