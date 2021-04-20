Сайт АН «Между строк» подвергся DDos-атаке

Сегодня сайт АН «Между строк» стал жертвой DDos-атаки. По словам технических специалистов, атака происходит на базу данных, из-за этого пропали новости за несколько последних дней, а сам сайт работает с перебоями. Также временно перестал работать телеграм-бот «Запрещёнка-бот», через который по базам Минюста можно проверить, является ли организация или человек экстремистом, иностранным агентом или террористом.

Работы по устранению последствий продолжаются. Специалисты компании делают всё возможное, чтобы восстановить доступ в кратчайшие сроки.

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