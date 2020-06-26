Сайт Центризбиркома подвергся DDoS-атаке

Центральный избирательный комитет России в своём официальном телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке сайта ЦИК.

Атаку на сайт комитета подтвердил «Интерфаксу» зампред избиркома Николай Булаев. По его словам, во время заседания информационного центра ЦИК по общероссийскому голосованию он сказал, что ему пришло сообщение об атаке.

«У меня пришло сообщение откуда-то, пока не проверено, что у нас на сайт идёт DDoS-атака, 240 тысяч запросов в секунду, но мы не испытываем проблем. Если она идёт вообще. Но пришло сообщение, что, ребята, берегитесь, 240 тысяч запросов в секунду обрушат вас. У нас всё нормально», — заявил Булаев.

Сам сайт избирательного комитета пока работает.

Напомним, в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля включительно. Ключевая поправка — обнуление президентских сроков Владимира Путина.