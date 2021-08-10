Санаторий в Свердловской области обвинили в ЛГБТ-пропаганде среди детей из-за праздника (ВИДЕО)

Детский санаторий «Талый ключ» в Артёмовском районе, где работает летний лагерь «Салют», обвиняют в ЛГБТ-пропаганде среди детей, пишет E1.ru. Причина — в «Дне наоборот», который регулярно проводится в лагере: в этот день девочки переодеваются в мальчиков, а мальчики — в девочек, в том числе надевают юбки и красятся. Именно этот факт вызвал возмущение у руководителя областного Совета отцов, который направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды.

«Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает? Мать ребёнка говорит, что это происходит не первый год, что этот "День наоборот" закреплён в программе лагеря. Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалёкости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают», — задаётся вопросом руководитель Совета.

На видео из лагеря на мальчика, не желающего переодеваться, действительно оказывают давление его сверстники, которым игра понравилась и которые хотят, чтобы в ней участвовали все. На кадрах видно множество детей, которые не видят в происходящем ничего криминального: они поправляют платья, смеются и спрашивают, есть ли у кого-нибудь ещё румяна.

«В прошлую субботу позвонил сын, сказал, что не знает, что делать, потому что всех заставляют переодеваться в вещи девочек, краситься. А девочки должны были переодеться в вещи мальчиков и вести себя как лица противоположного пола целый день. В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии и прислать видео», — объясняет мама мальчика, снявшего видео в лагере.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал провести проверку.