«Самый сложный участок дороги за последние 10 лет». В Нижнем Тагиле после череды страшных аварий дорожники перекрыли Южный подъезд к городу и приступили к уборке снега и льда

После третьего серьёзного ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу, случившегося вечером 9 января, дорожники решили почистить опасный участок дороги и совместно с ГИБДД перекрыли движение от улицы Садоводов до ТРЦ DEPO в направлении Старателя. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Компания «УБТ-Сервис», обслуживающая участок дороги в рамках субподряда с ООО «ГОРСВЕТ-НТ», задействована в уборке проезжей части на этом участке с 00:00. Как отметил руководитель «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов, дорожники планируют завершить очистку от снега к обеду.

«Южный подъезд в Нижний Тагил является среди водителей очень популярным маршрутом, поэтому за годы эксплуатации на этом участке в 1,5–2 километра образовались колеи. В 2022 году мы отремонтировали асфальт на перекрёстках, однако глобально ситуация не сильно изменилась. Зимой дорожная обстановка похуже, особенно в последнее время, когда обильно идёт снег и стоят низкие температуры. В –30°C соли, которые мы используем для посыпки, не работают, гидравлическая техника тоже не справляется. Пожалуй, за последние 10 лет не было в городе настолько сложного участка дороги, как этот. В 2022 году мы обращались в региональное правительство, говорили о проблеме. В Свердловскавтодоре нас заверили, что деньги на ремонт в 2023 году выделят», — рассказал АН «Между строк» руководитель ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов.

Он пояснил, что на перекрытии дороги настояли в ГИБДД, чтобы предотвратить возможные ДТП на этом опасном участке. Отметим, что до того, как движение на участке было перекрыто, здесь случилось три серьёзных аварии, причём все по одному сценарию. Последнее ДТП произошло 9 января в 21:30 напротив ТРЦ Depo.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 32-летний мужчина, ехавший на автомобиле Hyundai Tucson, не справился с управлением во время движения в сторону Старателя, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем Nissan Leaf, за рулём которого находился 60-летний водитель. В результате ДТП пострадали оба водителя и 29-летняя пассажирка Hyundai Tucson. Девушка с подозрением на перелом левого плеча была госпитализирована в ГБУЗ СО ЦГБ № 2 вместе со своим спутником, у которого медики диагностировали ушиб правой голени и перелом пальца на правой руке. Водитель Nissan с ушибами различной степени тяжести также был госпитализирован. Экспертиза установила, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.

Сейчас, когда температура воздуха немного поднялась, дорожники размягчают покрытие реагентом «Бионорд», после чего тракторами и грейдерами счищают с неровного асфальта снег. Движение со стороны посёлка Старатель в сторону центра города осуществляется беспрепятственно.

Напомним, что череда серьёзных аварий, в которых пострадали люди, началась на опасном участке дороги 8 января, когда в 16:00 напротив АЗС «Газпромнефть» лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Lada Priora. В аварии пострадала 12-летняя девочка, пассажирка Kia. Другое столкновение случилось 9 января в 13:30. В нескольких метрах от прошлого места ДТП произошло столкновение Geely и Nissan. Оба водителя были госпитализированы с различными травмами в больницу.