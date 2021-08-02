Самым богатым депутатом ЗакСо Свердловской области за 2020 год стал Алексей Кушнарёв

Бывший управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарёв возглавил список самых богатых депутатов регионального Заксобрания за прошедший год. В 2020 году Кушнарёв задекларировал 246,7 млн рублей. При этом в 2019 году экс-топ-менеджер ЕВРАЗа оказался на втором месте среди депутатов ЗакСо. Тогда его доход составил 73,5 млн рублей.

С ноября прошлого года Алексей Кушнарёв занимает пост директора металлургического дивизиона компании «Металлоинвест» олигарха Алишера Усманова. В собственности депутата находится два жилых дома общей площадью 719 кв. метров. Автомобилем Maserati Levante и квартирой в 110 кв. метров владеет его супруга.

Второе место среди самых богатых парламентариев занимает совладелец строительной компании «Семь звёзд» Олег Исаков. Его доход составил 155,4 млн рублей. Он владеет тремя земельными участками площадью 4356 кв. метров. В 2019 году доход депутата равнялся 30,1 млн рублей.

На третьем месте среди областных депутатов — генеральный директор группы строительных компаний BROZEX Вячеслав Брозовский, задекларировавший 108,7 млн рублей дохода. В собственности парламентария самое большое число транспортных средств. В декларации указаны как легковые автомобили, так и целый парк спецтехники, в том числе погрузчики, экскаваторы, самосвалы и грузовые краны.

Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в 2020 году задекларировал доход в 20,3 млн рублей. По сравнению с 2019 годом он вырос почти в два раза. Тогда депутат отчитался о 10,8 млн рублей. За прошедший год Владимир Рощупкин приобрёл земельный участок площадью 116 тысяч кв. метров. В собственности супруги депутата есть два автомобиля — Mercedes Benz GLS 400 MATIC и Mercedes-Benz GLE 400 MATIC.

Председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин в 2020 году задекларировал около 5 млн рублей. В 2019 году его доход составил 4,8 млн рублей.

Заместитель Вячеслава Погудина в думской комиссии — Владимир Радаев — в 2020 году задекларировал 6,5 млн рублей, что практически не отличается от сумм предыдущих лет. Представитель профсоюза ЕВРАЗ НТМК по-прежнему владеет земельным участком в 2500 кв. метров и жилым домом площадью 413 кв. метров.

Экс-управляющий Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов задекларировал около 5 млн рублей, что значительно меньше его дохода в 2019 году, который составил 9,5 млн рублей. При этом в 2020 году депутат приобрёл квартиру площадью 70,6 кв. метра.

Менее 5 млн составил доход депутата Заксобрания области Евгения Лутохина — он задекларировал 3,8 млн рублей. Доход Виктора Бабенко — 3,1 млн рублей, что почти на 100 тысяч меньше, чем в предыдущем году.

А самым бедным депутатом Свердловской области по итогам 2020 года стал обанкротившийся Илья Гаффнер. За прошедший год он задекларировал свой доход в размере 0 рублей. Напомним, Илья Гаффнер стал известен в 2015 году после того, как он посоветовал россиянам меньше питаться в кризис.