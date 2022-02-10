Самые дорогие ПЦР-тесты делают на Урале 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала результаты проверки стоимости ПЦР-тестирования в разных регионах России. Самый дорогой тест на COVID-19 делают в городах Уральского федерального округа (в среднем 3483 рубля), пишет «Областная газета».

Проверке подверглись 1254 медицинские организации, которые проводят исследование на коронавирусную инфекцию. Подавляющее большинство из них – 960 (77 процентов) – являются государственными. А в 23 субъектах коммерческие лаборатории ПЦР-тестирование вообще не проводят. Стоимость стандартной услуги (результат через 24 часа, без выезда на дом) в разных регионах варьируется от 440 рублей в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах до 3483 рублей в УрФО.

Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345 рублей 55 копеек. Эта сумма рассчитана с учётом средних показателей по каждому субъекту без учёта услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составила 250 – 350 рублей.

Проверка проводилась по поручению российского правительства. ФАС рекомендует субъектам РФ провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и привести цены в соответствие с региональными нормативами. Также антимонопольная служба пообещал разработать методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

Добавим, что сделать бесплатный тест можно в районных поликлиниках, однако из-за роста заболеваемости медицинские учреждения не справляются с потоком пациентов.