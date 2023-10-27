Самоучители английского для начинающих: подборка лучших

Изучение иностранного языка — задача, требующая времени и регулярных занятий, а самое главное, выбора правильной и работающей методики.

Сделать этот процесс проще и быстрее можно при помощи качественного самоучителя. Сегодня разберём подборку из трёх курсов английского, которые предлагают изучить язык своими силами быстро и эффективно.

Этот курс представляет собой комплексную программу 2 в 1 (видео- и аудиокурс) от профессионального преподавателя английского Оксаны Долинка.

На счету автора несколько курсов-бестселлеров для детей и взрослых. Благодаря её курсам десятки тысяч учеников научились свободно говорить, читать и писать на иностранном языке с нуля.

В составе программы есть аудио- и видеоуроки, которые можно проходить по собственному графику, в любое удобное время.

В программе акцент идёт на тренировку:

— говорить на английском;

— понимать речь носителей и не носителей языка;

— уметь легко общаться на самые нужные повседневные темы (работа, покупки, путешествия, семья, бизнес, деньги, хобби и т.п.).

Небольшая длительность уроков (не более получаса) позволяет заниматься не только в выходные, но и по вечерам, и даже по дороге на работу или учёбу. В них на примерах и простыми словами объясняются правила и нюансы грамматики и произношения.

Программа рассчитана на месяц или два, а доступ у вас остаётся на целый год.

После этого вы сможете говорить на английском языке и понимать иностранную речь. В курс входит 60 видео по 25–30 минут и 90 аудиоуроков по 10–12 минут. Благодаря такому формату уроки можно повторять по несколько раз и заниматься где угодно.

«English Grammar in Use» — Murphy (учебник)

Самоучитель представляет собой справочник. Он подходит для тех, у кого уже есть начальные и средние знания языка. Наибольшее внимание в учебнике уделено не разговорным навыкам, а грамматике.

Автор Реймонд Мерфи советует пользоваться самоучителем по оглавлению. Изучая те темы, по которым у вас есть пробелы. Каждая глава разделена на две части — теорию и практику, что позволяет не только узнать новое, но и закрепить материал.

«Effortless English» — Hoge (аудиокурс)

Курс преподавателя Эй Джей Хоуга основан на многократном повторении материала и восприятии речи учениками на слух. Для работы с самоучителем требуются как минимум азы языка.

Аудиоуроки в курсе разбиты на повествование и вопросы к прослушанным рассказам. Тексты рекомендуется слушать, пока не станет понятна вся их суть. Задача состоит в том, чтобы понять, какие вопросы задаются к истории, и суметь ответить на них.

Самоучители позволяют быстро и эффективно выучить язык. Преимущество курсов для самостоятельного обучения в том, что проходить их можно в любое время и в собственном темпе. Мы рекомендуем начать путешествие в мир английского с программы «Английский за 4 недели 2 в 1» от Оксаны Долинка.