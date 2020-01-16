Самолёт Sukhoi Superjet экстренно приземлился на недостроенной полосе около Домодедово

Пассажирский самолёт SSJ-100 иркутской авиакомпании «ИрАэро», следовавший по маршруту Сабетта — Москва, экстренно приземлился на недостроенной полосе вблизи аэропорта Домодедово. По данным ТАСС, никто из пассажиров не пострадал.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолёта.

«В связи с данным происшествием Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводится проверка. Его причины и обстоятельства устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мае прошлого года в московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100. Тогда в результате катастрофы погиб 41 человек.