Самолёт с застрявшими в Мексике туристами прилетел в Россию

Самолёт с российскими туристами, почти на сутки застрявшими в Канкуне, приземлился в столичном аэропорту Внуково, со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия» пишет РБК.

Самолёт с россиянами вылетел из курортного города Канкуна в 13:18 по местному времени (22:18 мск среды).

«В 9:06 мск в четверг, 18 января, самолёт из Канкуна приземлился в московском аэропорту Внуково. На борту 493 пассажира, включая четырёх граждан Армении, которые были посажены на рейсы по требованию миграционных властей Соединённых Штатов Мексики», — сообщили в авиакомпании.

В пресс-службе добавили, что «авиакомпания настаивает на том, что никакого долга перед аэропортом или городом Канкуном нет».

Напомним, рейс FV5882 авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Мексики 16 января, однако после восьми часов ожидания пассажиров вывели из лайнера. В авиакомпании заявили, что причиной задержки стало ожидание граждан Армении, которых миграционные власти Мексики решили депортировать этим рейсом. В то же время в посольстве Армении в Мексике утверждали, что это неверно, а виной задержки стала неоплаченная «Россией» стоянка в аэропорту Канкуна.

После этого в Минтрансе поручили Росавиации и Ространснадзору оперативно разобраться с ситуацией и обеспечить вылет туристов.